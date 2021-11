Jovem morre após carro cair de ponte na Transamazônica no Pará

Carro ficou destruído em acidente que vitimou jovem de 21 anos no Pará — Foto: TV Liberal/Reprodução

Vítima de 21 anos voltava da casa da namorada e morreu no local do acidente. Veículo ficou com partes espalhadas por igarapé em Brasil Novo.

Um jovem de 21 anos morreu na BR-230 após o carro em que estava cair de uma ponte em Brasil Novo no domingo (31).

Ele dirigia pela rodovia Transamazônica em direção a Medicilândia, onde morava e estava voltando da casa da namorada, segundo familiares.

A suspeita é que o jovem perdeu o controle do veículo ao se aproximar da cabeceira da ponte de madeira sobre um igarapé. O carro caiu e com o impacto, partes do veículo ficaram espalhados pelo local, inclusive a bateria.

O corpo ficou preso às ferragens e uma equipe precisou cortar ferros do carro para resgatar a vítima, que morreu no local. O jovem estava sozinho e uma perícia deve ser realizada.

Por g1 Pará — Belém

