Jovem morre após ser esfaqueada durante festa pela própria amiga no Pará

As duas teriam manifestado interesse pelo mesmo homem, o que motivou a briga (Foto: Reprodução)

Zelma Carneiro da Silva foi morta a facadas, neste domingo (4), pela própria amiga quando acompanhava um show no município de Curralinho, na região do Marajó.

Informações preliminares de conhecidos da vítima são de que “Zelmynha”, como também era conhecida, aproveitava um festival de música quando teria se envolvido em uma briga com a amiga motivada após as duas manifestarem interesse pelo mesmo homem.

A amiga da vítima, apontada como autora do crime, é uma adolescente e foi apreendida na noite de hoje. Agora, ela será submetida aos procedimentos cabíveis.

