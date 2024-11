Caminhonete fica atolada em praia no sudoeste do Pará

Foto: Reprodução | O veículo pertencia a uma empresa privada, e após ele não conseguir tirar o carro da areia, pediu ajuda.

Uma caminhonete ficou atola na manhã da última quarta-feira (30) na praia do Massanori em Altamira, no sudoeste do Pará. Após invadir local proibido e deu trabalho para sair, foi necessário uma retroescavadeira para retirar o veículo da água.

Uma pessoa que preferiu não se identificar relatou “Umas 11 horas, quando deu umas 11h20min eles saíram do local”

O motorista da caminhonete que até o momento não foi identificado, teria chegado na praia ainda pela noite, e passado o período noturno consumindo bebidas alcoólicas. O veículo pertencia a uma empresa privada, e após ele não conseguir tirar o carro da areia, pediu ajuda.

Ainda segundo testemunhas, o condutor retirou os adesivos da caminhonete para não identificar a empresa. Nós não tivemos informações se os funcionários receberam algum tipo de advertência.

A praia do Massanori é bastante frequentada. Mas nessa época de estiagem, os banhistas precisam ficar mais atentos para evitar acidentes. Os comerciantes alertam sobre a proibição de veículos nas partes da praia, para garantir a segurança dos banhistas.

