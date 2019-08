Semob leiloa mais de 500 carros e motos que foram retidos em apreensões

Entre os destaques estão carros em bom estado de conservação, com lance inicial de R$ 4 mil. Diversas motos também serão leiloadas com valores iniciais abaixo de R$ 1 mil.

Semob promove leilão dos veículos que estão há mais de 60 dias no pátio de retenção do órgão. — Foto: Tássia Barros/Comus

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) vai leiloar 582 veículos nesta terça-feira (6). Os carros e motos foram apreendidos e estão retidos há mais de 60 dias. Os interessados podem visitar o pátio para analisar os lotes ainda nesta segunda-feira (5), até às 14h.

Este é o segundo leilão promovido pela superintendência neste ano de 2019. Os lotes estão divididos em dois pontos locais de visitação. Um fica no pátio de retenção da empresa VIP, situado na travessa Haroldo Veloso, bairro do Tapanã; e outro no pátio de retenção da empresa Coliseum, localizado na travessa Padre Eutíquio, 2742, bairro da Cremação.

Entre os destaques do leilão estão carros em bom estado de conservação, com lance inicial de R$ 4 mil. Além dos carros, diversas motos também serão leiloadas com valores iniciais abaixo de R$ 1 mil.

