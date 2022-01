Jovem não baixa volume do som e é morto a facadas em bar

Adalan Santos ignorou o pedido de um homem e acabou assassinado. O caso ocorreu em Uruará, no Pará. (Foto:Reprodução / Twitter)

Caso revoltou testemunhas e moradores da zona rural

Pelo noticiário, o ano de 2022 começou com uma série de crimes violentos, além de brigas, roubos e furtos. Nem os apelos pela paz no Dia da Confraternização Universal foram suficientes para reduzir e evitar situações graves, incluindo a de homicídios por motivos fúteis, como o que ocorreu, no Sudoeste do Pará, por causa de poluição sonora

Neste sábado (1º), um jovem de 21 anos foi morto com golpe de faca na Vila Bela Vista, zona rural do município de Uruará, no Pará. (A informação é do Dol)

Adalan Santos, de 21 anos estava em um bar quando foi parado por uma pessoa sobre o volume alto do aparelho de som. O jovem ignorou o apelo e logo depois acabou sendo morto com uma faca.

O autor do crime não teve a identidade revelada e fugiu do local. Testemunhas relataram que se trata de um motorista de transporte escolar, mas que até o fim da reportagem, o nome do suspeito não foi revelado.

