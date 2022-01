Avião que saiu de Santarém,faz pouso de emergência, em Belém

Avião faz pouso de emergência, em Belém, após falha no sistema de freios (Foto:Reprodução / O Impacto)

A aeronave teria saído de Santarém, no oeste paraense, e tinha como destino a cidade de Fortaleza

Alguns passageiros chegaram a passar mal quando receberam a notícia, precisando ser socorridos por equipes médicas e do Corpo de Bombeiros.

Um avião da Azul, que teria saído de Santarém, no oeste paraense, e tinha como destino a cidade de Fortaleza, precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Belém, na tarde deste sábado, 1º, depois que uma falha no sistema de freios da aeronave foi detectada. (A informação é do O Liberal)

O problema deixou vários passageiros em pânico. Alguns chegaram a passar mal quando receberam a notícia, precisando ser socorridos por equipes médicas e do Corpo de Bombeiros. Com informações do site O Impacto.

Passageiros relataram que receberam algumas recomendações sobre como deveriam proceder diante da situação. “Todos foram orientados a deixar seus pertences na aeronave, não descer, quem tivesse com sapato alto que tirasse e se houvesse a necessidade, iriam jogar rampas infláveis para que saíssem por ela”, disse a filha de uma das passageiras, que preferiu não se identificar.

Não houve necessidade de se fazer uso das medidas repassadas pela companhia aérea. Após o pouso em segurança, todos os passageiros foram realocados para outra aeronave. “Deu tudo certo no final, mas foi um pânico total, a minha mãe foi atendida, pois teve um derrame nos olhos devido à pressão alta”, finalizou.

A empresa Azul Linhas Aéreas, não divulgou nota com mais informações sobre o caso.

