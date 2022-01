VOLTA DO RÉVEILLON – Cinco pessoas morrem após carro cair em riacho no Piauí

Veículo com seis pessoas tombou ao tentar passar em trecho alagado (Foto: | Divulgação/PMPI)

O carro ficou com as rodas para cima dando pouca chance de sobrevivências às vítimas

Todo o cuidado é pouco quando se trata de condições climáticas e direção. Qualquer descuido pode ser fatal.

Um acidente grave marcou o primeiro dia nas estradas no município de Altos no Piauí. Cinco pessoas morreram Na madrugada deste sábado (1º), após o veículo em que estavam cair em um córrego. (A informação é do UOL)

Segundo a PM informou a imprensa local, o acidente ocorreu após o condutor tentar realizar uma manobra de ultrapassagem em um trecho de riacho que estava com o nível elevado de água.

O carro tombou e as vítimas morreram afogadas. Uma pessoa teria sobrevivido ao acidente, mas está desaparecida. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e fez a retirada dos corpos.

Jornal Folha do Progresso em 02/01/2022/09:33:23

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...