Gabarito MP PA extraoficial: veja aqui a correção da prova

(Foto:Reprodução) – O concurso MP PA realizou a aplicação da prova objetiva no dia 14 de agosto de 2022, domingo. Confira nesta matéria a correção e o gabarito MP PA extraoficial para o cargo de Auxiliar de Administração.

A prova objetiva de múltipla escolha e a prova discursiva para todos os cargos serão realizadas, em dois turnos, somente nos municípios sede das Regiões Administrativas do órgão.

A avaliação terá 70 questões, cada uma com 4 opções de resposta, das quais apenas uma correta e terá o valor total de 100 pontos.

Confira nesta matéria o gabarito extraoficial do concurso MP PA, para facilitar a sua leitura, navegue utilizando o índice abaixo:

Gabarito MP PA

Os nossos professores já fizeram a correção da prova. Abaixo, você poderá conferir o gabarito extraoficial para o cargo de Auxiliar de Administração.

Você também pode fazer download e acessar todo o gabarito extraoficial AQUI!

CADERNO DE PROVA TIPO 2 – VERDE (Clique AQUI para ter acesso a prova)

Questão Disciplina Gabarito Cabe recurso?

1 Língua Portuguesa B

2 Língua Portuguesa B

3 Língua Portuguesa A

4 Língua Portuguesa C

5 Língua Portuguesa B

6 Língua Portuguesa C

7 Língua Portuguesa C

8 Língua Portuguesa C

9 Língua Portuguesa C

10 Língua Portuguesa B

11 Ética B

12 Legislação B

13 Legislação C

14 Legislação C

15 Legislação C

16 Legislação D

17 Legislação A

18 Legislação D

19 Legislação A

20 Legislação D

21 Legislação B

22 Legislação A

23 Direito

Constitucional C

24 Direito

Constitucional A

25 Direito

Constitucional A

26 Direito

Constitucional C

27 Direito

Constitucional A

28 Direito

Constitucional D

29 Direito

Constitucional A

30 Direito

Constitucional B

31 Direito

Constitucional A

32 Direito

administrativo C

33 Direito

administrativo C

34 Direito

administrativo C

35 Direito

administrativo D

36 Direito

administrativo C

37 Direito

administrativo B

38 Direito

administrativo C

39 Direito

administrativo D

40 Direito

administrativo A

41 Administração A

42 Administração C

43 Direito

administrativo D

44 Direito

administrativo B

45 Direito

administrativo C

46 Direito

administrativo B

47 Administração C

48 Administração D

49 Direito

administrativo C

50 Administração B

51 Arquivologia C

52 Arquivologia A

53 Arquivologia C

54 Arquivologia C

55 Arquivologia C

56 Arquivologia C

57 Arquivologia B

58 Arquivologia D

59 Informática D

60 Informática B

61 Informática C

62 Informática D

63 Informática B

64 Informática B

65 Informática A

66 Informática A

67 Informática A

68 Informática B

69 Informática D

70 Informática C

Gabarito MP PA preliminar

O gabarito preliminar será divulgado pela organizadora Consulplan em data a definir.

Gabarito MP PA: recursos

O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à data de publicação oficial do objeto do recurso.

Para interposição de recursos o candidato deverá acessar no endereço eletrônico da Consulplan www.consulplan.net, no link correspondente.

A data será divulgada posteriormente.

Gabarito MP PA: próximas etapas

O concurso compreende as seguintes etapas:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;

prova discursiva/ redação, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos; e

avaliação de títulos, de caráter classificatório, apenas para cargos de nível superior.

