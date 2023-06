Jovem tenta enforcar namorada e acaba preso no MT

Violência domestica – (Foto:Reprodução) – Um homem, de 22 anos, foi preso por ameaça e lesão corporal após tentar enforcar a namorada, de 21 anos, na madrugada de sábado (17), em Pontal do Araguaia (a 517 km de Cuiabá). A polícia também apreendeu porções de cocaína, que estavam na posse do suspeito.

Narra o boletim de ocorrência que a Polícia Militar foi acionada por volta das 3h30 da madrugada para atender um caso de violência doméstica. A vítima relatou aos militares que teria ido até a casa do namorado para pegar R$ 20 emprestado para comprar um picolé.

Neste momento, o agressor começou a dizer que a mulher estava com outro homem. Então, ele partiu para cima da vítima e começou a apertar o pescoço da mulher.

Ele também tentou quebrar a motocicleta da vítima, para impedir que ela saísse de casa. O suspeito quebrou os dois retrovisores e entortou a chave da motocicleta.

Novamente, ele tentou enforcá-la. Ela gritou por socorro.

Os vizinhos ouviram o pedido de ajuda e chamaram a polícia. A vítima chamava a avó do suspeito, que reside no local, mas a idosa não a ajudou.

A mulher conseguiu se desvencilhar do suspeito com a chegada da polícia. Ela relatou que essas agressões são constantes.

Os agentes localizaram o suspeito. Eles também acharam uma porção de cocaína dentro de uma sacola.

A avó e o avô do agressor estavam presentes na residência, mas nenhum dos dois ajudou a mulher. A equipe precisou fazer o uso de algemas para encaminhar o suspeito à Delegacia.

A Polícia Civil investigará o caso.

Fonte: Folhamax/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2023/06:25:27

