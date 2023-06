Servidor da prefeitura é exonerado após chamar servidoras da limpeza de “Tudo Puta!”, em Alta Floresta

Após a exoneração o servidor concedeu entrevista na rádio negando ter xingado suas colegas de trabalho de “putas”.

Servidor da prefeitura é exonerado após denúncia de difamação contra mulheres da equipe.

DEMITIDO POR TELEFONE – Rodinei Antonio Cunha, conhecido como “Pingo“, revelou nesta sexta-feira (16/6), durante entrevista a Rádio Bambina FM, no Programa Ponto a Ponto, que recebeu uma ligação por volta das 14:00 de quinta-feira, 15/06, da “Talita“, do setor de contratados da prefeitura, avisando que os seus serviços não eram mais necessários ao município.

Leia mais:“Tudo Puta!” – Servidoras da limpeza são difamadas e humilhadas por líder de equipe em Alta Floresta no MT;

O caso se tornou polêmico após a reportagem do MatoGrossoAoVivo trazer a tona um problema de convivência profissional, que segundo as vítimas, que já vinha se arratando dentro do setor de limpeza urbana no município de Alta Floresta, onde segundo fontes e testemunhas, o mesmo servidor tinha o costume de ser grosseiro e agressivo com as mulheres e os próprios subordinados de sua equipe masculina, a qual liderava dentro do setor.

Durante a entrevista o servidor continuou negando que tivesse dirigido o termo pejorativo e difamatório contra suas colegas, a pesar de reconhecer que comparou a van em que as mesmas estavam a um “cabaré“, segundo mele pelo estado de sujeira em que o veículo se encontrava, conforme tinha anteriormente afirmado em entrevista realizada antes da postagem da nossa matéria original.

Rodinei disse que chegou a fazer o pedido de desculpas as colegas de trabalho, mas, reconheceu que não foi tão enfático como deveria.

Rodinei, após a demissão, se diz arrependido e concordou que nenhuma mulher merece ser chamada por aquele nome e que não gostaria que a sua esposa fosse comparada a tal profissão se a mesma não desempenha tal papel.

vereadora Ilmarli repudia agressão verbal e psicológica

Em face do episódio ocorrido com as servidoras, a primeira a parlamentar do município a se manifestar e posicionar publicamente em favor das servidoras foi a vereadora Ilmarli Teixeira (pt), que fez questão de postar matéria e foto ao lado das sete mulheres que fizeram a denúncia crime contra Rodinei, no site oficial da Câmara Municipal.

Segunda a vereadora, “a agressão verbal e psicológica contra mulheres que atuam na limpeza urbana do município de Alta Floresta, ocorrida no dia 12 de junho de 2023. É inadmissível que, ainda nos dias atuais, as mulheres sofram com agressões verbais de cunho discriminatório de gênero”.

Resta agora as autoridades apurarem com quem está a verdade e dar uma resposta a altura toda a sociedade alta-florestense.

Fonte: Mato Grosso ao Vivo / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2023/06:25:27

