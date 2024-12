Jovem vítima de acidente em Óbidos é transferida para Santarém para tratamento intensivo

Uma jovem identificada como Luciana Azevedo, vítima de um grave acidente na noite de quinta-feira (26) em Óbidos, no oeste do Pará — Foto: Divulgação

Uma jovem identificada como Luciana Azevedo, vítima de um grave acidente na noite de quinta-feira (26) em Óbidos, no oeste do Pará, foi transferida para o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém onde passou por exame de tomografia na manhã de sábado (28) e em seguida por uma cirurgia.

Luciana Azevedo estava na garupa de uma motocicleta que se envolveu no acidente e foi socorrida com diversas escoriações e um quadro de saúde considerado grave.

O piloto da moto, Heitor Ribeiro Azevedo, de 29 anos, também foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu momentos após o acidente. O corpo do jovem foi sepultado na tarde de sexta-feira (27) no Cemitério São João Batista, em Óbidos, em meio à comoção de familiares e amigos.

O acidente

De acordo com informações da Polícia Civil, o acidente aconteceu na Avenida Nelson Sousa, próximo ao Posto Progresso. A motocicleta conduzida por Heitor foi atingida por um carro, cujo impacto foi fatal para o piloto.

A motorista do veículo, identificada como Glay Silva de Oliveira Nogueira, foi conduzida à delegacia e indiciada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Após pagar fiança, ela foi liberada e responderá ao processo em liberdade. (Assista ao vídeo abaixo)

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente. Testemunhas estão sendo ouvidas e laudos periciais serão analisados para determinar as responsabilidades.

Fonte: Gleilson Nascimento, Ulisses Farias, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/12/2024/16:05:00

