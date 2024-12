Alter do Chão é reconhecido como um dos destinos mais fotogênicos do Brasil, segundo o Ministério do Turismo

Ilha do Amor em Alter do Chão, Santarém-Pa — Foto: TV Tapajós

Além de atrair turistas, as belezas naturais de Santarém e Alter do Chão impulsionam o turismo sustentável.

A vila balneária de Alter do Chão, localizada a 37 km do centro de Santarém, no oeste do Pará, continua conquistando corações e lentes. Recentemente, a Agência de Notícias do Ministério do Turismo destacou o distrito santareno entre os lugares mais fotogênicos do Brasil, reforçando a fama da região como um dos principais destinos turísticos do país.

Conhecida como o “Caribe Brasileiro,” Alter do Chão é um cenário paradisíaco que atrai fotógrafos e viajantes em busca de belezas naturais. Entre seus principais cartões-postais estão a Ilha do Amor, a Floresta Encantada e o Encontro das Águas, onde os rios Tapajós e Amazonas se encontram em uma dança de cores impressionante. Esses pontos não só são perfeitos para registros fotográficos inesquecíveis, como também oferecem experiências únicas em contato com a natureza.

De acordo com o secretário de Turismo, Eliziário Bastos, Santarém recentemente alcançou a categoria A no Mapa do Turismo Brasileiro, um avanço estratégico para a promoção e valorização das belezas naturais e culturais da região.

“Estamos muito felizes por Santarém ter sido escolhida como um dos melhores pontos fotográficos do Brasil. É um avanço para o nosso turismo e reforça o papel da nossa cidade no cenário nacional.”

O reconhecimento também reflete décadas de trabalho para posicionar Santarém e Alter do Chão como destinos de destaque. A turismóloga Ediane Lavor destacou o impacto das redes sociais na disseminação das paisagens locais:

“Com o desenvolvimento das redes sociais, nossos atrativos naturais e culturais ganham visibilidade, propagando a beleza da nossa Amazônia paraense e atraindo cada vez mais visitantes.”

Destino dos Sonhos

Com as férias se aproximando, Alter do Chão se apresenta como o destino ideal para quem busca cenários dignos de cartões-postais. Mais do que um lugar para relaxar, é um convite para vivenciar a cultura, as tradições e a hospitalidade do povo paraense.

Além de atrair turistas, as belezas naturais de Santarém e Alter do Chão impulsionam o turismo sustentável, consolidando a região como um exemplo de integração entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Seja para capturar a foto perfeita ou simplesmente para se encantar com a natureza, Alter do Chão promete momentos inesquecíveis.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/12/2024/15:33:25

