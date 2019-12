Jovens fazem sexo oral em cantor durante show de funk -EM CIMA DO PALCO

As imagens chocaram o público. | (Reprodução) – Um vídeo de sexo oral em cima de um palco durante um show de funk, na cidade de Aracaju, em Sergipe, vem circulando nas redes sociais e deixando internautas chocados.

No vídeo, duas jovens aparecem praticando o ato em frente a plateia, no vocalista do grupo “Hit das Novinhas”, que segue o show “normalmente” enquanto isso.

Após as imagens repercutirem na imprensa, a antiga banda do cantor, “Uh Rey das Novinhas”, se pronunciou através de uma nota:

“A Banda “Uh Rey das Novinhas” vem por meio desta nota comunicar que não temos vínculo algum com o ato de sexo explícito do ex-vocalista da mesma, que vem repercutindo nesta última semana. Gostaríamos de deixar bem claro que o mesmo já havia se desligado do grupo há aproximadamente 3 meses e seguia carreira com o seu novo projeto. “Uh Rey das Novinhas” repudia qualquer cena de sexo explícito em nossos shows”, diz o comunicado.

terça-feira, 17/12/2019, 19:16 –

