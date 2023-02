Jovens são mortos em confronto com a polícia em zona rural de MT

Alexandre dos Reis Borges, de 32 anos, e Kelvin Verissimo Teixeira, de 23 anos, morreram, nessa segunda-feira (13), durante confronto com a PM em Barra do Bugres. — Foto: Reprodução

Caso foi registrado em Barra do Bugres, a 169 km de Cuiabá.

Alexandre dos Reis Borges, de 32 anos, e Kelvin Verissimo Teixeira, de 23 anos, morreram nessa segunda-feira (13), durante confronto com a Polícia Militar, em uma propriedade na zona rural de Barra do Bugres, a 169 km de Cuiabá.

Conforme a Polícia Militar (PM), a equipe recebeu informações que suspeitos estavam se reunindo para praticar crimes na propriedade. O local foi cercado pelos agentes, o que resultou no confronto entre os suspeitos e os policiais.

Ainda de acordo com a PM, os Alexandre e Kelvin foram feridos com tiros e socorridos pela equipe e, em seguida, encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiram e morreram.

No lugar do confronto, foram apreendidos uma carabina, um revólver, munições, celulares, uma quantia em dinheiro e porção de drogas. (Com informações do g1 MT).

