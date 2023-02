Força-tarefa apreende três suspeitos de estupro e acolhe cinco menores no, Pará

(Foto:Reprodução) – Uma força-tarefa formada por órgãos de segurança e de atendimento à criança e adolescente prendeu, ontem (13), três pessoas acusadas de abusar sexualmente de menores de idade de forma sistemática e acolheu cinco crianças que sofriam abusos em Gurupá, na Região de Integração do Marajó.

Uma arma de fogo foi apreendida e permitiu a prisão em flagrante de um dos suspeitos. A Polícia Civil deve requisitar a prisão preventiva de todos ao judiciário.

De acordo com o comandante do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, dois homens da mesma família, que eram vizinhos, abusavam de forma recorrente dos fihos de um deles e tinham a complacência da esposa, mãe das crianças.

O caso foi denunciado ao Conselho Tutelar de Gurupá, que pediu apoio psicossocial ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e comunicou às polícias Civil e Militar, além do Ministério Público, a respeito das informações recebidas anonimamente.

Ontem, uma força-tarefa com 13 integrantes destes órgãos, incluindo o comandante do 9º BPM tenente-coronel Barros e a sub-comandante do CPR XII Major Christine, foi até o interior do município para confirmar a história. Eles detiveram os suspeitos, que foram encaminhados até a delegacia de Gurupá para prestar depoimentos.

As crianças foram acolhidas e uma delas passará por exame médico para comprovar o crime.

O vizinho, relata a ocorrência, deve ser acusado de estupro. Ele teria livre acesso à casa onde moravam os menores, inclusive com permissão dos pais.

O pai também deve ser acusado de estupro contra os próprios filhos e de facilitar o abuso do vizinho. Ele estava com a arma de fogo não registrada e ficará preso em flagrante por isso.

A mãe deve ser acusada de ser conivente com os estupros praticados contra os filhos. (Com informações de Marco Stamm).

