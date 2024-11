Juiz é morto a tiros na porta de casa e esposa é a principal suspeita

Foto: Reprodução | O juiz Michael J. Valentine, de 43 anos, foi encontrado morto a tiros, na terça-feira, 5, do lado de fora de sua residência em Albion, Illinois, EUA. O corpo do magistrado, que atuava como juiz residente do circuito do condado de Edwards, foi descoberto pela polícia após um alerta. Valentine havia sido eleito para o cargo em 2016 e reeleito em 2022.

A princípio, as autoridades suspeitaram de um possível assalto ou ataque direcionado ao juiz. No entanto, a investigação tomou um rumo inesperado quando Megan Valentine, esposa da vítima, foi presa e acusada de homicídio. A prisão ocorreu após uma reviravolta nas investigações, que levantaram a possibilidade de que a morte estivesse ligada a um conflito pessoal entre o casal.

Primeira aparição em tribunal

Na sexta-feira, 8 de novembro, Megan fez sua primeira aparição no tribunal. De acordo com o “NY Post”, o advogado de defesa não se opôs à permanência de Megan sob custódia da Justiça enquanto o caso segue em apuração.

Embora a polícia tenha se abstido de divulgar informações detalhadas sobre o motivo do crime, fontes indicam que o episódio pode ter sido resultado de uma grave discussão entre os dois, que culminou no tiroteio fatal.

Reconhecimento do trabalho de Valentine

Em uma declaração publicada após a morte de Valentine, a juíza Melissa Morgan, chefe do tribunal onde o magistrado atuava, lamentou a perda e ressaltou as qualidades do falecido. “O juiz Valentine foi um distinto jurista que estava determinado na busca pela justiça. Sua compaixão e conduta lhe renderam a confiança e o respeito das pessoas que compareceram diante dele”, afirmou a juíza Morgan, destacando o impacto positivo do trabalho de Valentine na comunidade.

Tragédia semelhante em Kentucky

A morte do juiz Valentine é a mais recente de uma série de assassinatos envolvendo juízes nos Estados Unidos. Em setembro, o xerife Shawn Stines, do condado de Letcher, em Kentucky, foi preso e acusado de matar o juiz distrital Kevin Mullins durante uma disputa dentro do tribunal de Whitesville.

O juiz Mullins foi atingido por vários disparos, e as câmeras de segurança capturaram o momento em que Stines, sem qualquer aviso, abriu fogo contra a vítima, que não teve chances de defesa.

Fonte: Ver-O-Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/11/2024/08:29:44

