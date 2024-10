Ibama identifica e multa fazendas que vendiam gado em áreas embargadas por desmatamento ilegal no PA

Operação Carne Fria 2 do Ibama identifica 23 frigoríficos que compravam gado produzido em áreas embargadas. — Foto: Ibama

Agentes realizaram 154 autos de infração, totalizando R$ 364,5 milhões em multas, durante “Operação Carne Fria 2”.

O Ibama identificou 69 propriedades rurais que criavam e comercializavam cerca de 18 mil cabeças de gado, em áreas embargadas por desmatamento ilegal em municípios no Pará e Amazonas.

A fiscalização ocorreu neste mês de outubro, durante a “Operação Carne Fria 2”. Os donos das propriedades foram autuados por descumprimento de embargo, impedimento da regeneração natural e venda de produto de área embargada.

A ação do Ibama também identificou 23 frigoríficos que adquiriram animais dessas fazendas embargadas – prática que é ilegal. Os frigoríficos foram autuados e notificados para fazer a retirada do rebanho bovino das áreas interditadas.

O embargo é aplicado quando constatada infração ambiental, com o objetivo de impedir as irregularidades, sendo vedada qualquer atividade ou uso durante a vigência da medida administrativa.

Multas

Os agentes realizaram 154 autos de infração, totalizando R$ 364,5 milhões em multas. Foram apreendidas 8.854 cabeças de gado produzidas nas áreas embargadas.

Três frigoríficos foram embargados por estarem funcionando sem a licença ambiental ou em desacordo com a concedida.

A operação ocorreu nos municípios de Novo Progresso, Santarém, Altamira, São Félix do Xingu, Igarapé-Açú, Portel, Anapu, Pacajá, Novo Repartimento, Ipixuna, Tomé-açú e Bom Jesus do Tocantins, no Pará e nos municípios de Boca do Acre e Lábrea, no Amazonas.

A ação tem como objetivo coibir o desmatamento na Amazônia, a partir da fiscalização da cadeia que produz ou comercializa gado de áreas desmatadas ilegalmente na Amazônia.

Qualquer pessoa que compre ou financie a produção rural, necessita consultar a lista pública de embargos do Ibama, disponível no site do Instituto.

As irregularidades constatadas na operação serão comunicadas ao Ministério Público Federal para a adoção de medidas cíveis e criminais.

A estratégia da Operação Carne Fria é responsabilizar administrativamente a cadeia produtiva que adquire produtos procedentes de áreas desmatadas ilegalmente, além daqueles que realizam a supressão da vegetação.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/10/2024/17:10:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com