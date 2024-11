Agente indígena acusado de matar técnico de enfermagem com flechada é demitido

Foto: Reprodução | O Ministério da Saúde determinou o desligamento de um agente indígena de saúde da Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) da Aldeia Maraxiú, na Terra Yanomami, em Roraima, após ele ter sido acusado de matar o técnico de enfermagem Vilson Souza, de 27 anos, com uma flechada. O crime ocorreu na manhã deste sábado (9), na comunidade Maraxi-u, região do Surucucu.

Vilson teria sido atingido por uma flecha abaixo da axila, que atravessou seu pulmão, após uma discussão com o agente indígena. A motivação do crime teria sido o fato de Vilson ter retirado o celular do agente da tomada para carregar o seu próprio aparelho.

Diante do ocorrido, o Ministério da Saúde emitiu nota afirmando que, além de desligar o agente indígena, tomou as seguintes medidas:

Retirada da equipe: Recomendou a retirada de toda a equipe de saúde que atuava no território, em um movimento acompanhado pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Apoio à família: Uma equipe de profissionais do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Yanomami está prestando apoio à família da vítima.

Servidores que atuam nas comunidades indígenas já haviam denunciado à Folha de Boa Vista a falta de segurança na região. “Estamos sem segurança e a Força Nacional está só de enfeite”, disse um denunciante que preferiu não se identificar.

O corpo de Vilson Souza foi removido da comunidade de helicóptero e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Boa Vista. Um boletim de ocorrência será registrado na Polícia Civil de Roraima, que investigará o caso e tomará as medidas cabíveis.

Fonte: Folha BV News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/11/2024/08:29:44

