Juíza manda aplicar a 2ª dose da Pfizer em 21 dias em Manaus

(Foto/| Reprodução/Pfizer/BioNTech) – A magistrada sustenta a decisão em recomenda da fabricante e ainda proibiu que a vacina seja enviada às cidades do interiores do Amazonas. O governo amazonense estava aplicando a segunda dose em três meses.

O Brasil começou a utilizar a vacina da farmacêutica Pfizer em abril deste ano, quando chegou o primeiro lote do produto no país. A bula do imunizante informa que a segunda dose deve ser aplicada em um intervalo mínimo de 21 dias após a primeira dose. Porém, o Ministério da Saúde passou a recomendar que a dose seja aplicada apenas em três meses.

Na última segunda-feira (21), a Justiça Federal determinou que a segunda dose do imunizante da Pfizer seja aplicada em 21 dias e não em três meses, como a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa) havia determinado. A decisão é de autoria da juíza Jaíza Fraxe.

Além da mudança no período de vacinação, a justiça também suspendeu o envio da Pfizer para o interior do Estado, já que as doses necessitam de armazenamento especial em câmaras frias de baixíssima temperatura, o que não existe em cidades do interior. A decisão tem a finalidade de evitar desperdício de doses da vacina.

A mudança no período de vacinação foi determinada após a juíza alegar a recomendação da fabricante do imunizante, que cita que a aplicação seja realizada em 21 dias, como uma forma de garantir a eficácia máxima da vacina.

A aplicação do imunizante no período de até três meses gerou dúvida em muita gente. Porém, especialistas destacam que o período prolongado não causa qualquer alteração na eficácia da vacina, que tem 95% de eficácia contra a Covid-19.

