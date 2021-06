Programa do Banco Carrefour oferece bolsas de estudo para curso de tecnologia

São 15 mil vagas destinadas a estudantes recém-formados

O Banco Carrefour abriu as inscrições para o projeto de formação imersiva na área na área de Engenharia de Dados. Estão sendo oferecidas 15 mil bolsas de estudos no programa Banco Carrefour Data Engineer a estudantes recém-formados. O objetivo do projeto é “potencializar a formação de talentos em desenvolvimento de software e gerar chances de contratação para profissionais de tecnologia que estão ingressando na área ou migrando de carreira”.

Os interessados em participar devem se inscrever até o dia 14 de julho pelo site. Nesta edição, os participantes contarão com 120 horas de aprendizado em áreas como Introdução ao sistema operacional Linux, Introdução à Ciência de Dados, Fundamentos de Arquitetura de Sistema, Introdução à programação com Python, Governança de Dados, Criando pipelines de dados eficientes com Spark e Python, entre outros.

O programa vai abordar tecnologias como Python e Engenharia de Dados, Banco de Dados, Hadoop e Big Data, além de oferecer aos participantes o contato direto com cases e sistemas utilizados pelo Banco Carrefour e mentorias com profissionais da empresa, além de desafios de projetos e de código que os participantes terão até 75 dias para finalizar.

Os participantes que mais se destacarem durante o programa poderão ser contratados para atuar em vagas remotas, presenciais ou híbridas na empresa.

Na primeira edição do projeto, realizada no ano passado, foram mais de 100 horas de conteúdo e ao final, alguns profissionais foram contratados para integrar o time de tecnologia do banco. “Temos investido cada vez mais em inovação e na troca de ideias e experiências com a comunidade. Por isso, tudo que pudermos aprender neste projeto será, sem dúvida, um ativo enorme para nós”, afirma Aydes Júnior, diretor de tecnologia do Banco Carrefour.

