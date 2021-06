População lincha e quase mata sósia de Lázaro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem, agredido, tem passagens por tráfico e pode ter sido agredido por cobrança de dívidas com o trafico.

Em depoimento, a vítima afirmou que foi levado por quatro homens encapuzados até uma área de mata, local onde foi agredido. Depois, andou por quilômetros, mesmo com lesões no tórax e na cabeça.

O rapaz, após ser agredido brutalmente por moradores que acreditaram que ele fosse o assassino foragido, foi abandonado nas margens da rodovia BR-262, em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. A vítima, de 27 anos, disse à polícia que foi sequestrado e, depois sofreu a violência.

