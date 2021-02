Juíza manda soltar empresário que matou esposa por causa de futebol

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do UOL

No local, os agentes encontraram a mulher com diversos ferimentos de faca. Foi realizado atendimento, mas a mulher morreu ainda no local. O homem também tinha ferimentos.

O casal começou a brigar após comemorações pelo título do Palmeiras na Libertadores, no último dia 30 de janeiro. O homem ficou chateado, pois torcia pelo Corinthians, e sua esposa, pelo Palmeiras.

O caso foi registrado como homicídio qualificado, mas, em denúncia, o MP-SP (Ministério Público de São Paulo), pede que o empresário responda por feminicídio, crime mais grave com punições maiores. No momento, Leonardo responde em liberdade após assumir o crime.

