Paraense é preso após se passar por mulher e estuprar mais de 10

Um paraense, de 28 anos, foi preso na última quarta-feira (24) por estuprar e extorquir mulheres em Belo Horizonte e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais.

Segundo a polícia, o homem trabalhava como motorista de aplicativo e criava perfis falsos nas redes sociais (nome fictício de “Fernanda Mendes”).

Ele conhecia as vítimas pela internet e, após conseguir a intimidade, marcava encontros. Presencialmente, ele alegava ser irmão da suposta “Fernanda Mendes”, o perfil falso, e dizia para as vítimas que “Fernanda” seria menor de idade, exigindo dinheiro delas para que não fossem denunciadas à polícia.

Um dos últimos casos, foi o de um rapaz de 20 anos, que pensava ir ao encontro de “Fernanda”., mas foi extorquido e estuprado dentro do carro pelo autor.

Com o passar do tempo, o paraense trocava de perfil, mas permanecia com nomes semelhantes e fotos – o que preocupa as autoridades, pois as pessoas que ilustravam as contas falsas existem.

Estima-se que o número de pessoas prejudicadas pelo autor seja superior a 100.

