Julgamento de paraense presa na indonésia é adiado

Paraense está presa desde janeiro desde ano Foto:| Reprodução

Uma das etapas finais do julgamento de Manuela Farias, presa na Indonésia por trafico de drogas, foi adiado para a próxima semana

O drama da paraense Manuela Vitória de Araújo Farias, presa na Indonésia em janeiro deste ano por tráfico internacional de drogas, tem mais um capitulo.

Nesta terça-feira (16), o julgamento da paraense teria uma das últimas etapas: o “julgamento das acusações”, onde o Ministério Público da Indonésia iria resumir a acusação contra Manuela e faria a apresentação de provas contra ela.

No entanto, a audiência foi adiada para a próxima terça-feira (23), de acordo informações divulgadas pelo advogado de Manuela, Davi Lira, que acompanha o caso no Brasil. A justificativa seria a de que as provas e falas do Ministério Público não estariam prontas.

A manifestação da acusação faz parte da etapa final do julgamento, que começou em abril. No início de maio, a paraense prestou depoimento, onde contou sua versão sobre o caso.

O código penal da Indonésia prevê pena de morte e prisão perpétua para crimes como o tráfico de drogas. Apesar disso, a defesa da paraense espera, pelo menos, livrá-la dessas duas condenações.

Relembre o caso

Manuela Farias era moradora do bairro do Guamá, em Belém. Ela foi morar com a mãe em Florianópolis, em Santa Catarina, quando recebeu a oferta de transportar “algo” para a Indonésia em troca de aulas de surfe gratuitas.

Segundo a defesa, a paraense desconfiou da promessa e tentou desistir, mas, teria sido coagida pelas pessoas que seriam donas dos mais de 3 kg de cocaína, e fez a viagem para Bali, na Indonésia. Desde o inicio do ano, Manuela está presa e corre o risco de ser condenada a pena de

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 16/05/2023/15:42:18 Com informações do DOL

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...