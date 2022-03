Governador sanciona reajuste salarial para 150 mil servidores e garante piso do magistério

Governador Helder Barbalho e várias autoridades no ato de assinatura das leis que valorizam o funcionalismo público (Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará).

Todos os 150 mil servidores estaduais, ativos e inativos, receberão aumento de 10,5%, enquanto os profissionais do magistério terão reajuste de 33,24%

O governador Helder Barbalho sancionou nesta segunda-feira (28) a lei que concede o reajuste salarial de 10,5% para 150 mil servidores públicos ativos, inativos e pensionistas.

O ato ocorreu no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém. Também foi sancionada a lei que concede o reajuste de 33,24%, referente ao piso do magistério, assim como o reajuste para membros e servidores da Defensoria Pública (DPE) e Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

O piso do magistério de 33,24% será pago para 27.574 professores ativos, 15.877 inativos e 817 pensionistas. Em 2018, um professor iniciava sua carreira com a remuneração média de R$ 5.900,00, e com o atual reajuste esse valor será de R$ 10.100,00.

Pará“É um dia de muita alegria para nós por sancionarmos o reajuste para todos os servidores, e também conceder o piso do magistério, visto que a medida foi possível em razão do equilíbrio fiscal alcançado pela atual gestão, além das contas públicas em dia. Esse é mais uma avanço no plano de valorização do serviço prestado à população, e primeiramente ao servidor público, que possui um papel fundamental e merece todo o nosso reconhecimento”, ressaltou Hana Ghassan, secretária de Estado de Planejamento e Administração.

Compromisso – O ato administrativo marcou o cumprimento de mais um compromisso da atual gestão com a política de valorização do funcionalismo público, que tem impacto direto na melhoria dos serviços prestados à população e no desenvolvimento do Estado.

“Se hoje o governo do Estado é capaz de chegar onde está um cidadão ou uma cidadã se deve aos milhares de servidores que cumprem a sua função. São cerca de 150 mil colaboradores, que em algum momento se doaram à causa pelos demais servidores. Hoje me permito viver este momento pela condição fiscal de equilíbrio do Estado, fazendo este grande gesto de valorização dos servidores. Que isto nos motive cada vez mais a trabalhar, a fazer chegar ao melhor que pudermos dar.

Isso repercute na vida de anônimos, para que vivam melhor e tenham acesso a serviços dignos nas mais diversas áreas. Poder resgatar em nome do Estado a defasagem de longo do tempo para todos os servidores ativos, inativos e pensionistas. Aos professores, cumpri o compromisso que firmei, o do piso salarial, e em três anos dobramos os salários dos professores”, enfatizou Helder Barbalho.

O reajuste na remuneração dos servidores da DPE, além de histórica, é importante para a manutenção do bom funcionamento e autonomia da instituição.

O auxílio-saúde implementa ajustes redacionais ao texto da atual normativa, adequando o benefício aos novos padrões implantados pela Resolução nº 223/2020, do Conselho Nacional do Ministério Público, tornando-o mais abrangente, pois além da cobertura de despesas com plano de saúde custeará despesas com planos odontológicos e outras admitidas.

“Nós vivemos um momento importante no Estado do Pará. É um resgate do processo democrático no processo de diálogo entre servidores públicos e governo do Estado, rompido ao longo dos anos. O Governo Helder tem resgatado essa possibilidade, que é muito importante para nós”, disse Valdo Martins, presidente da Federação dos Servidores Públicos do Estado do Pará.

O ato contou com as presenças de secretários de Estado, deputados estaduais, do defensor público, procurador de Justiça e do presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), além de diversos representantes sindicais.

Por Luana Taveira (SEPLAD)

Jornal Folha do Progresso em 30/03/2022/08:51:20

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...