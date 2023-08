Julho é mês mais quente já registrado e mundo vive “momento crítico”

(Foto:Imagem: DAVID SWANSON/AFP ) – Incêndio florestal na Califórnia toma fôlego com onda de calor que estacionou sob estado americano

“Esses registros têm consequências terríveis tanto para as pessoas quanto para o planeta, exposto a eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos”, disse Samantha Burgess, vice-diretora do Serviço de Mudanças Climáticas do Copernicus.

Temperatura mais elevada em 120 mil anos

Segundo ela, a média de temperatura do planeta foi de 16.95 graus Celsius em julho. A especialista aponta que, extrapolando para os dados coletados e analisados pelos cientistas, pode-se dizer que a temperatura é a maior em 120 mil anos.

O anúncio realizado nesta terça-feira ocorre depois de semanas de registros de recordes absolutos de temperaturas sendo identificadas em várias partes do hemisfério Norte, que atravessa seu verão. Nos últimos dias, cientistas também anunciaram um calor sem precedentes nas águas dos oceanos.

Chris Hewitt, também do serviço europeu, insistiu que os dados não podem ser considerados como uma surpresa. Segundo ele, os últimos oito anos foram os oito anos mais quentes já registrados. “Os cientistas estão nos avisando sobre isso há um bom tempo”, insistiu.

De acordo com ele, um dos próximos cinco anos sera o mais quentes já registrados. Para a ONU, a única “surpresa” é o fato de que esses fenômenos estão ocorrendo antes de qualquer previsão mais pessimista.

Para o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, a marca de 1,5 graus Celsius de elevação da temperatura é estratégica. Acima desse índice, o risco é de que eventos extremos sejam o “novo normal” do planeta, com um impacto sobre a vida de milhões de pessoas.

Não por acaso, a meta do Acordo de Paris é para que, ao longo das próximas décadas, governos tomem medidas necessárias para reduzir as emissões de CO2 e, assim, conter o aumento da temperatura do planeta para abaixo de 1,5 grau.

Para o serviço europeu, o temor é de que o comportamento registrado pelos termômetros em julho sejam mais frequentes e, em algum momento, permanentes.

Para o instituto Berkeley Earth, ultrapassar essa marca num mês de julho deve ser considerado como um “momento crítico” para o planeta.

Recorde de 2023 é apenas o começo

Na avaliação dos cientistas, o que o mundo vê é apenas o começo de uma nova fase no planeta. 2023, por enquanto, é o terceiro ano mais quente já registrado.

Mas os dados apontam que, no segundo semestre, os índices podem superar a marca de 2016, o maior já identificado. 2023 deve começar a sentir o impacto do fenômeno do El Niño, e que contribui para o aumento das temperaturas em todo o mundo.

Para a ONU, o momento é de reconhecer a vulnerabilidade do planeta. No final de julho, o secretário-geral da entidade, Antonio Guterres, alertou que “a era da ebulição global” chegou. “Para os cientistas, é inequívoco – a culpa é dos humanos”, completou.

