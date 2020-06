Juliana Caetano, do Bonde do Forró, se abana com dinheiro e brinca: “Calor, né?”

Por: Alefy Soares | 06 junho – 14:38 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Recentemente, Juliana Caetano, do Bonde do Forró, deixou os seguidores enlouquecidos na tarde desta segunda-feira (01) ao divulgar uma foto em que aparece curtindo o dia em seu quintal.

“Calor, né?”, disse no vídeo publicado no stories.

A foto da musa deu o que falar nas redes sociais(Foto:Reprodução) Juliana Caetano, do Bonde do Forró, deixou seus fãs enlouquecidos na tarde deste sábado (06). A celebridade divulgou uma foto em que aparece se abanando com dinheiro e deu o que falar.

