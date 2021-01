Juliana Caetano surpreende fãs e simula sexo oral em vídeo

Juliana Caetano (Foto: Reprodução/Instagram)

Cantora do Bonde do Forró entra na onda do ‘challenge’ e gera gatilho

Juliana Caetano, conhecida como Juliana Bonde, sempre costuma sensualizar bastante nas redes sociais, e em novo vídeo publicado na tarde desta segunda-feira (25), ela causou ao simular a realização de um sexo oral.

Em sua conta do Instagram, por meio do Stories, a cantora do Bonde do Forró apareceu apenas de calcinha e com um top lilás decotado. De joelhos diante da câmera, surgiu fazendo contagem regressiva ao som da música ‘Faz a Pose, Olha o Flash’, do MC Teteu.

Na ocasião, Juliana Caetano chegou ao número zero e gesticulou em movimentos repetitivos seguindo a letra da canção. Com um sorriso malicioso, a artista se agarrou ao urso de pelúcia entre as pernas e fez cara de tímida.

Em tempo, Juliana Caetano esclareceu entre seus quase 6 milhões de seguidores as especulações em torno de que teria supostamente engravidado recentemente, e que poderia ter abandonado o próprio filho.

