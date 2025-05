Marina Ruy Barbosa faz ensaio só de calcinha: “sempre sonhei”

Foto: Reprodução/ Instagram@lufreee/ @mlagesofficial e @aougata

Marina Ruy Barbosa: Sonho Realizado com Ensaio Daring para a V Magazine.

A renomada atriz brasileira Marina Ruy Barbosa, conhecida por sua atuação em novelas de sucesso e por sua presença marcante no mundo da moda, recentemente emocionou seus fãs e seguidores com um ensaio ousado e artístico para a revista internacional V Magazine.

O ensaio, que apresentou Marina Ruy Barbosa em poses ousadas, incluindo topless e lingerie, foi uma realização pessoal para a atriz. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou sua emoção e gratidão pela oportunidade de ser o destaque de uma publicação tão prestigiosa.

“Sempre sonhei em ser destaque da V Magazine. Isso me fez chorar um pouco. Um momento que vou lembrar para sempre. É realmente um sonho e uma honra estar na capa de um dos maiores símbolos da moda e da cultura pop no mundo”, disse a atriz.

A presença de Marina Ruy Barbosa na V Magazine sinaliza um reconhecimento internacional do seu talento tanto como atriz quanto como modelo. A V Magazine é conhecida mundialmente por suas capas icônicas e ensaios fotográficos que misturam moda, arte e cultura pop, e ser destaque nesta publicação é uma conquista significativa.

Em suas redes sociais, Marina fez questão de agradecer a todos os envolvidos na realização deste sonho. “Muito obrigada a toda a equipe da V Magazine e a todos os artistas brilhantes que tornaram esse momento tão especial. Foi um dia feliz”, afirmou a atriz.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: DOL / Jornal Folha do Progresso Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/05/2025/13:27:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...