Festa de swing em restaurante japonês tem fotos vazadas e MP investiga

(Foto:Reprodução Twitter) – Fotos de festa adulta em restaurante japonês vazaram

Uma festa de swing (troca de casais) realizada em um restaurante japonês de Curitiba, no último sábado (23), se tornou alvo de investigação do Ministério Público do Paraná (MPPR), na segunda-feira (25).

A apuração teve início após a página Brasil Fede Covid, que faz denúncias de aglomerações na pandemia, publicar fotos de homens e mulheres seminus no empreendimento culinário Izakaya Hyotan.

O restaurante foi muito criticado por usuários das redes sociais. Dentre as críticas estão aglomeração e, até mesmo, falta de higiene por realizarem eventos sexuais em um local que serve comida.

A página marcou as autoridades locais na publicação, como o prefeito de Curitiba na postagem, Rafael Greca (DEM), o Ministério Público do Paraná e o governador do estado, Ratinho Junior (PSD). Os políticos não se posicionaram sobre o ocorrido.

Fonte:iG Último Segundo

