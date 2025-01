Juliette posta foto de biquíni e ganha elogios: ‘Perfeita’

Juliette — Foto: Reprodução/Instagram

A artista compartilhou em suas redes neste domingo (5).

Neste domingo (5), Juliette compartilhou em suas redes sociais fotos de um dia na piscina. Na publicação, a cantora postou diversos cliques curtindo o verão. Os fãs não pouparam elogios: “Perfeita”, “Maravilhosa” e “Musa” foram alguns deles. A ex-BBB estava acompanhada do noivo Kaique Cerveny.

No final de novembro, Kaique Cerveny surpreendeu Juliette com um pedido de noivado durante jantar antecipado de 35 anos da cantora. Ela faz aniversário no dia 3 de dezembro, mas a festa foi no sábado (30), em sua nova mansão no Rio de Janeiro, com direito a pedido romântico de casamento, aliança e bênção de sua mãe, Fátima Freire. Veja as fotos da tarde na piscina!

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: GSHOW e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2025/06:14:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...