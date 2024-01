Vídeo: botão é acionado de novo e BBB24 tem nova desistência

Depois de Vanessa Lopes desistir do reality, mais uma pessoa apertou o botão da desistência e saiu da casa do BBB.

Os confinados do BBB 24 (Globo) foram surpreendidos com o som do botão da desistência na quarta-feira (24).

Enquanto estavam ‘presos’ na área externa da casa, os confinados ouviram o barulho do botão de desistência. Rapidamente, eles correram para a sala.

Já no cômodo, não viram nada e nem ninguém: “Estou caçando alguma coisa para achar”, disse um brother. Já outro brincou que a casa poderia ter sido arrombada.

Fernanda afirmou que poderia ser apenas um teste. “Estão testando o botão, não tem ninguém lá dentro”, disse. Rodriguinho brincou com a situação e afirmou: “A essa altura do campeonato? Pode ser um invasor”. Fernanda continuou com a sua teoria de que a produção pode estar testando o alarme. Pitel, então, disse: “A gente já viu que funciona”, referindo-se ao momento em que Vanessa Lopes apertou o botão da desistência na última sexta-feira (19). Juninho, por sua vez, disse que a luz do local estava diferente, na cor azul.

Assim que a área interna foi liberada, os brothers entraram na sala. No momento em que pisaram na casa, o barulho do botão da desistência foi interrompido. Alguns participantes afirmaram que estavam ‘caçando alguma coisa para achar’.

Quem foi?

Depois de Jojo Todynho pintar e bordar na casa mais vigiada do Brasil, foi a vez do global participar do quadro ‘Vamo Invadir sua Casa’, com Marcos Veras .

Brincalhão como sempre, Ary reproduziu os vídeos engraçados que costuma postar em suas redes sociais. “Quem disse que eu não ia entrar?”, questionou ele.

“A gente pode fazer o que a gente quiser dentro dessa casa”, explicou o apresentador da dinâmica. Dito e feito! O ator visitou a todos os cômodos do reality, deitou na cama, vestiu a touca de cabelo de Pitel, preparou um sanduíche – com direito a alfinetadas para Yasmin Brunet -, imitou a parede polêmica de espelhos e, por fim, ironizou a desistência de Vanessa Lopes.

“Seu Ary Fontoura, que delícia de invasão! Estamos com uma vaga porque a nossa influenciadora de dancinhas pediu demissão semana passada… ela não aguentou”, expressou Veras, referindo-se a Tiktoker. “Não aguentou, né? Tadinha”, rebateu o veterano da TV Globo. Em seguida, o apresentador sugeriu que Ary a substituísse mas ele deu a entender que estava em um ‘surto’. “Não posso ficar aqui! Aqui só tem atores….” e depois apertou o botão que chamou atenção dos brothers e sisters e se retirou da casa.

