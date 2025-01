Elefante mata turista espanhola em santuário na Tailândia — Foto: AFP

A mulher, de 23 anos, foi atingida pela tromba do animal no Centro de Cuidado de Elefantes Koh Yao, na província de Phang Nga.

Um elefante matou uma turista espanhola enquanto ela dava banho no animal em um santuário no sul da Tailândia, anunciou a polícia nesta segunda-feira. A mulher, de 23 anos, foi atingida pela tromba do animal no Centro de Cuidado de Elefantes Koh Yao, na província de Phang Nga.

“Uma turista morreu enquanto banhava um elefante”, disse à AFP Jaran Bangprasert, chefe da polícia local.

As autoridades entraram em contato com a embaixada espanhola para confirmar a identidade da vítima.

Nos últimos 12 anos, elefantes selvagens mataram 227 pessoas, incluindo vários turistas, segundo o Departamento de Parques Nacionais, Vida Selvagem e Conservação de Plantas.

No mês passado, um elefante matou uma mulher de 49 anos em um parque nacional na província de Loei, no norte do país.

Dar banho em elefantes é uma atividade turística muito popular entre os visitantes da Tailândia, onde cerca de 2.800 elefantes são destinados ao turismo, segundo a World Animal Protection.

No entanto, algumas associações afirmam que banhar os elefantes pode causar angústia, e alguns santuários não permitem essa prática.

