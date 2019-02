Justiça bloqueia R$ 26 milhões em bens de fazendeiro acusado de crime ambiental no Nortão do MT

A Justiça concedeu liminar pleiteada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e indisponibilizou os bens de um fazendeiro do município de União do Sul, até o valor de R$ 26,8 milhões, por crimes ambientais cometidos na “Fazenda Cascavel”, de sua propriedade.

De acordo com o Ministério Público, o proprietário da fazenda, entre 2013 e 2015, desmatou, a corte raso, 1.589,89 hectares de mata nativa, sem autorização do órgão ambiental competente e, em seguida, incendiou 1.589,89 hectares de mata ou floresta em período proibitivo de queimadas. Além disso, o proprietário desmatou 957,208 hectares de paisagem degradada, de floresta secundária em estágio avançado de regeneração.

Os crimes ambientais motivaram o MPE, por meio da Promotoria de Justiça de Cláudia, a ingressar com Ação Civil Pública Ambiental, pedindo a indisponibilidade dos bens do fazendeiro. “É evidente que a propriedade rural foi desmatada e depois queimada, causando prejuízos ao meio ambiente e a saúde da população, sendo responsabilidade do proprietário fazer aceiro em sua área para evitar incêndios decorrentes de áreas vizinhas”, destaca a promotora de Justiça Luane Rodrigues Bomfim.

Na decisão, a juíza determinou, ainda, que o fazendeiro se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, sem autorização legal, incluindo pecuária, piscicultura, entre outros, no prazo de 60 dias, sob multa diária de R$ 5 mil.

O proprietário terá, também, que recompor a área degradada, com a apresentação à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), no prazo de 60 dias, do Plano de Recuperação de Área Degradada (Prad), que atenda as diretrizes indicadas pela Sema, sob pena de multa diária de R$ 5 mil.

A Justiça determinou que seja suspensa a participação do requerido em linha de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

No decorrer da ação, o advogado da parte procurou o Ministério Público Estadual para celebrar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no qual pactou, além de outras cláusulas, o pagamento de R$ 100 mil, a título de reparação de dano ambiental.

Por Agronotícias/As informações são da assessoria do MPE.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...