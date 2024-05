Justiça concede divórcio a Ana Hickmann e nega pensão a Alexandre Correa

Ana Hickmann e Alexandre Correa se casaram com comunhão total de bens em 1998. (Foto: Reprodução / Instagram)

O ex marido da apresentadora pedia R$ 42 mil de pensão para ela. O pedido de divórcio foi feito baseado na Lei Maria da Penha.

Ana Hickmann está oficialmente separada de Alexandre Correa. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) aceitou o pedido de divórcio feito pela apresentadora. A decisão foi dada na última quarta-feira (24/05).

De acordo com documentos divulgados pela coluna F5, da Folha de S. Paulo, o pedido de divórcio foi feito baseado na Lei Maria da Penha e saiu seis meses após o pedido de Ana Hickmann. A apresentadora denunciou seu ex por violência doméstica.

Além da separação oficial, a decisão do TJSP ainda define que Correa está impedido de falar publicamente sobre o tema, sob multa de R$ 5 mil, e Ana não deverá pagar pensão mensal de R$ 42 mil ao ex-marido.

A partilha de bens entre o ex-casal também não foi definida. Vale lembrar, que eles se casaram com comunhão total de bens em 1998. Agora o ex casal se enfrenta na Justiça em outros processos que inclui falsificação de assinatura para desviar dinheiro, dentre outros.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/05/2024/08:00:46

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

