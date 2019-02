Rafael Cortez revela nomes e avalia famosas que já ficou

Dentre as celebridades, ele identificou sua preferida.

Ao contrário de muitos famosos que tentam ser discretos com suas listas de affairs, Rafael Cortez colocou a boca no trombone e revelou algumas famosas com quem já ficou. E mais: ainda fez uma avaliação da melhor e da pior, em conversa com a blogueira Gabriela Pugliesi.

“Fiquei com a Fernanda Vasconcellos, que foi uma delícia, Mônica Iozzi, Luiza Possi, a apresentadora Lucilene Caetano, já a Mayara Lepre e a Katiuscia Canoro eu dei uns beijinhos”, disse. “A melhor foi a Fernanda Vasconcellos e a pior a Katiuscia, que fumava”, revelou o humorista.

E não para por aí. O apresentador também detalhou o fora que levou da ex-BBB Jaque Khury. “Queria muito, me deu mole um dia, mas eu estava resfriado, fui embora e levei vários croques na van do CQC e aí numa festa seguinte eu cheguei de novo e ela disse que estava namorando”, disse.

Rafael tem 41 anos e ficou famoso ao integrar a equipe do CQC, na Band, entre 2008 e 2015. Entre 2016 e 2018 ele foi repórter do Video Show, na Globo.

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...