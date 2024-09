Justiça concede habeas corpus a Deolane Bezerra, mas sua mãe permanece presa; Influencer ficará em prisão domiciliar

Foto: Reprodução | A influencer será liberada nesta segunda-feira após conseguir habeas corpus. A informação foi publicada nas redes sociais pela irmã da advogada, Dayanne Bezerra, e confirmada também pelos advogados da família.

A mãe de Deolane Bezerra, Solange Bezerra, não obteve o mesmo benefício da filha e continuará na prisão. Enquanto isso, a influencer será liberada nesta segunda-feira após conseguir habeas corpus. A informação foi publicada nas redes sociais pela irmã da advogada, Dayanne Bezerra, e confirmada também pelos advogados da família.

– Estamos indo para a porta do presídio. A Deolane foi liberada, mas minha mãe não. É uma prisão injusta, arbitrária. Precisamos de vocês lá, quem puder ir para lá nos ajudar. Vamos sair com a Deolane, mas precisamos mais do que nunca da ajuda de vocês. Minha mãe é inocente, não tem nada que justifique essa prisão – afirmou.

A outra irmã de Deolane que também atua como advogada do caso, Daniele Bezerra, criticou a decisão judicial que concedeu prisão domiciliar apenas para a influenciadora e manteve a mãe na prisão.

– Minha mãe vai continuar lá, o que é um absurdo. A minha mãe está correndo o risco de morrer lá dentro. A gente já deu os laudos, a gente já avisou e eles mesmo assim estão fazendo isso, sem a minha mãe dever nada. É desumano – disse ela em suas redes sociais

O advogado da influenciadora, Carlos Barros, confirmou que ela recebeu um habeas corpus e afirmou que a defesa está trabalhando para que sua liberação ocorra “o mais rápido possível.”

Deolane Bezerra foi presa na semana passada durante a operação Integration, acusada de criar um site de apostas para lavar dinheiro de jogos ilegais, segundo a Polícia Civil de Pernambuco. Nos últimos dias, o motivo exato da prisão ainda não havia sido completamente esclarecido. De acordo com o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho Liberato de Matos, o site de apostas, com capital social de R$ 30 milhões, foi utilizado pela influenciadora, com a suposta participação de sua mãe, Solange Bezerra, para “canalizar” o dinheiro de jogos proibidos como o Tigrinho.

Além da prisão de Deolane e sua mãe, a Justiça bloqueou R$ 20 milhões e R$ 3 milhões de suas contas, respectivamente. A empresa de Deolane também teve R$ 14 milhões congelados. Na delegacia, a influenciadora declarou ter uma renda mensal de R$ 1,5 milhão.

Ao ser questionada sobre movimentações financeiras, Solange inicialmente disse que eram relacionadas à publicidade, mas depois afirmou não se recordar e desconhecer as origens.

A operação em Pernambuco teve como alvo maior a empresa Esportes da Sorte, da qual Deolane é garota-propaganda. A bet tem como dono Darwin Filho, filho de Darwin Henrique da Silva – um conhecido bicheiro do estado, segundo a polícia.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2024/18:01:26

