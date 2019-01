Justiça concede prisão domiciliar para advogado em Santarém

O Advogado Alexandre Paiva que defende Osmando Figueiredo, disse que seu cliente vai cumprir prisão domiciliar

O advogado Alexandre Paiva , informou ao Jornal Folha do Progresso que a defesa do advogado Osmando Figueiredo em Santarém , conseguiu na tarde desta sexta-feira (21) prisão domiciliar ao advogado Osmando Figueiredo, que se encontrava preso preventivamente, no quartel do Corpo de Bombeiros daquela cidade.

Osmando é acusado de tentar matar Lázaro Gilson da Costa, crime ocorrido no dia 21 de junho, na avenida Mendonça Furtado, em Santarém.

Paiva informou que o O juiz Alexandre Rizzi, acatou o pedido da defesa e concedeu a liminar para que seu cliente responda em liberdade domiciliar.

Leia Também:Exclusivo – Advogado se manifesta sobre denúncia contra seu cliente Osmando Figueiredo

*Justiça decreta prisão preventiva de advogado por tentativa de homicídio

O meritíssimo Alexandre Rizzi, determinou que o advogado terá que manter endereço atualizado, não ingerir bebida alcoólica, não utilizar telefone celular, Internet, não utilizar aplicativos de mensagens tipo whatsApp, não usar computadores, ficando autorizado apenas o acesso à televisão e rádio. O juiz Alexandre Rizzi determinou, ainda, que Osmando não pode ultrapassar os limites do terreno de sua residência, e nem manter contato com a vítima e sua ex-mulher Elaine Castro. Osmando Figueiredo está autorizado a receber apenas visita de seus advogados e membros de sua família.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...