Justiça condena a mais de 33 anos de prisão pai que estuprou e engravidou filha em Santarém

Pai que estuprou e engravidou a filha foi preso em Santarém no dia 21 de setembro de 2020 — Foto: Magna Santos/TV Tapajós

Investigações policiais que levaram à prisão do homem, apontaram que os estupros aconteciam desde quando a vítima tinha 10 anos. Ela engravidou aos 13.

O juiz Rômulo Nogueira de Brito, que está respondendo pela 1ª Vara Criminal de Santarém, no oeste do Pará, condenou a 33 anos e 4 meses de prisão, um homem que foi preso em setembro do ano passado, após ser denunciado por ter estuprado e engravidado a própria filha, que na época, tinha apenas 13 anos de idade.

Como a condenação é por crime hediondo, o réu deverá cumprir a pena em regime fechado. Para ter direito a progressão de pena, o réu deverá cumprir dois terços, cerca de 22 anos. A defesa dele está sob a responsabilidade da Defensoria Pública, e da decisão, cabe recurso.

O homem que não terá seu nome divulgado para preservar a identidade da vítima de estupro, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), tem 33 anos e está preso desde o dia 21 de setembro do ano passado. A prisão aconteceu em uma residência no bairro Santo André.

Chegou a ser feito um pedido à Justiça pela família e pela polícia, para interrupção da gravidez da adolescente, mas devido ao tempo de gestação, o procedimento seria muito arriscado e por isso não foi autorizado.

Na época, a 14ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, ao ser informada por meio de laudo médico, o avançado estágio da gravidez, encaminhou medida de proteção para a vítima, para que ela fosse devidamente assistida via rede de proteção.

Após o caso ser denunciado por familiares da vítima, que só souberam dos abusos depois que questionaram a menina sobre mudanças em seu corpo [eles perceberam que a barriga dela estava crescendo], a polícia iniciou as investigações.

A adolescente passou por escuta especializada na Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), onde confirmou que era vítima de estupros praticados pelo pai desde os 10 anos de idade, e que não havia revelado antes porque tinha medo das ameaças que ele fazia.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

