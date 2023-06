Justiça condena em mais de 21 anos homem que se passava por fotógrafo e policial para praticar estupros em Santarém

Fórum de Santarém — Foto: Arquivo/g1

Ezequiel Teixeira Pinheiro roubou e estuprou uma jovem em 2022 na comunidade Urumanduba. Ele foi condenado por quatro crimes: estupro, roubo, falsidade ideológica e contravenção.

Um homem foi condenado a mais de 21 anos de prisão por roubar e estuprar uma jovem na Comunidade Urumanduba em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Ezequiel Teixeira Pinheiro também foi condenado por falsidade ideológica e contravenção.

A decisão do Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal, Alexandre Rizzi, também determina uma indenização de R$ 25 mil à vítima, além da destruição de celular e qualquer dispositivo de armazenamento de mídias do acusado.

Isso porque, Ezequiel Teixeira Pinheiro usando uma faca, amarrou e estuprou a jovem. Na ocasião o acusado ainda teria tirado fotos, ou fingido, para chantagear a jovem a não procurar pela polícia. O crime aconteceu em 2022.

Como não se sabe exatamente se o acusado de fato tirou fotos íntimas da vítima, o juiz determinou a destruição dos dispositivos.

Ezequiel Teixeira Pinheiro também foi condenado por falsidade ideológica e falsificação de documento público. O acusado usava os nomes: Matheus e Gabriel.

Além disso, Ezequiel Teixeira Pinheiro se apresentava como investigador de Polícia Civil e utilizava distintivo e fardamentos para sustentar a teoria. O acusado também se passava por fotografo e dizia para as pessoas que usava a profissão de fotógrafo para não ser descoberto como investigador da Polícia Civil.

Outros estupros

Ezequiel foi preso em fevereiro de 2023, suspeito de estuprar pelo menos 3 adolescentes na na ponte que liga os bairros Mapiri e Maracanã.

Ao ser interrogado pela Polícia Civil, ele confessou ter feito mais 5 outras vítimas, inclusive nos Municípios de Mojuí dos Campos e Belterra.

A polícia apreendeu com Matheus vários objetos que ele usava para disfarçar e conseguir atrair as vítimas, como roupa do exército brasileiro e uma câmera de fotografia profissional, avaliada em R$ 12 mil.

Fonte:Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA

