Justiça de Minas Gerais reduz pena do goleiro Bruno

Redução da pena aconteceu após a prescrição do crime de ocultação de cadáver de Eliza Samudio

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) reduziu a pena do goleiro Bruno Fernandes em um ano e meio, nesta quarta-feira. Por 2 votos a 1, desembargadores do TJMG diminuíram a condenação de 22 anos e 3 meses para 20 anos e 9 meses. O goleiro responde pela morte da ex dele e mãe de seu filho, Eliza Samudio.

A redução da pena aconteceu após a prescrição do crime de ocultação de cadáver da modelo. A ex mulher de Bruno, Fernanda de Castro, também teve a pena reduzida por prescrição. Ela havia sido condenada a cinco anos, em regime aberto, pelo sequestro e cárcere privado de Eliza e do filho dela. A pena de Fernanda passou para três anos e foi alterada para duas restritivas de direito. Esse tipo de pena consistem na supressão ou diminuição de um ou mais direitos do condenado. As acusações contra ela relacionadas à Eliza prescreveram.

Bruno já cumpriu quase sete anos da pena em regime fechado. Entre fevereiro e abril deste ano, ele chegou a ficar dois meses em liberdade por uma liminar do Supremo Tribunal de Justiça. Ele permanece preso no Presídio de Varginha, em Minas Gerais. Bruno recebeu autorização da Justiça para dar aulas de futebol a crianças e adolescentes no Núcleo de Capacitação para a Paz (Nucap). Quando foi solto, Bruno chegou a atuar pelo time de futebol Boa Esporte, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...