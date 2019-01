Jovem atleta paraense conquista duas medalhas de ouro no Japão

Em intercâmbio em Tóquio, adolescente de 17 anos foi campeão nas categorias peso super-pesado e no absoluto

Frontin Yasuhiro, que está passando por intercâmbio em Tóquio, no Japão, fez bonito no Dumau Grand Prix, conquistando duas medalhas de ouro na competição de jiu-jitsu, que foi realizada no último domingo pela Federação de Jiu Jitsu do Esporte Asiático (ASJJF). O atleta do projeto Bolsa Talento, da Secretária de Estado de Esporte e Lazer (Seel), fez sua estreia na categoria adulto, mesmo com 17 anos, sendo campeão no peso super-pesado e no absoluto.

– Foram quatro lutas difíceis, mas a final foi complicada, meu adversário era muito bom, ganhei de 3 a 2, fizemos uma grande luta. Estou muito feliz pelo resultado, já que foi minha estreia no adulto e depois de seis anos voltei ao Japão – ressaltou o atleta, que tem família no país asiático.

Para conquistar o ouro, o faixa azul teve que vencer o americano Markus Garcia e os lutadores locais, Kevin Humphreys, Natsuki Sano e Toshiomi Kazama. Recentemente, Yasuhiro ganhou medalha de bronze no Mundial da Federação Internacional de Jiu Jitsu Brasileira (IBJJF), nos Estados Unidos, e prata no Mundial da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo (CBJJE), em São Paulo.

Com o bom resultado na competição, o lutador se prepara para participar do 6° Open Internacional de Jiu Jitsu, que será realizado no dia 29 de outubro, na Arena Guilherme Pararaense, em Belém, e o Sul-Americano de Jiu-Jitsu da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu (CBJJ), que será realizado em novembro, no município de Barueri, São Paulo.

Fonte: ORMNews.

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

