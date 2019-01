Governo assina convênio no valor de R$ 3,6 milhões para construção de hospital municipal

(Imagem -Maquete novo hospital) -O governador Simão Jatene (PSDB) e o secretário de Estado de Saúde, “Vitor Manuel Jesus Mateus”, assinaram convênio com a prefeitura municipal de Novo Progresso, nesta quarta-feira (27), no valor de R$ 3.679.458,75 (três milhões seiscentos e setenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) , do Fundo Estadual de Saúde, para a reforma e ampliação do hospital municipal e Pronto Atendimento. “O objetivo do Estado em conceder repasse de incentivo financeiro é desenvolver e implementar a rede física de Saúde do Estado culminando na política de investimento de implantar hospitais municipais e Prontos Atendimentos e, também, unidades do Programas da Saúde da Família, de forma a consolidar a rede e cumprir a meta do Governo, que é de interiorização das ações na área da Saúde.”, afirmou o secretário no inicio do ano em visita ao município para anunciar o investimento. O município de Novo Progresso esta distante 1800 quilômetros de Belém, situado na região Sudoeste do Estado, e vai ganhar estrutura hospitalar por ser uma região estratégica e carente de serviços de Saúde.

Leia Também:Em Belém-Prefeito Macarrão assinando a adesão ao Programa Municípios Sustentável

O convênio vai proporcionar ao município novos leitos no hospital municipal e novos leitos no Pronto Atendimento. Os serviços de atenção básica e Média Complexidade serão referenciados. A prefeitura municipal de Novo Progresso entra com a contrapartida no valor de R$ 334.496.25 (trezentos e trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte cinco centavos), além da concessão do terreno.

Quanto ao hospital municipal o secretário garantiu que nesta semana já será feito um repasse para reiniciar a obra que tem previsão para conclusão no ano de 2018.

O prefeito Ubiraci Soares (PSC), vem se empenhando na realização desta obra, por varias vezes teve o recurso bloqueado, agora é fato comemora assinatura do convenio com o Governo do Estado para realização da obra. “A conquista é em benéfico da população que há anos espera por esta obra”. Somos Grato ao Governo do estado por estar fazendo sua parte, “somos gratos”, e o município vai fazer a sua parcela, agora com o convenio; queremos entregar esta obra o mais rápido possível, disse.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...