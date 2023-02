Justiça decide soltar Sérgio Cabral e cumprirá medidas cautelares

Sérgio Cabral havia passado para prisão domiciliar (Foto:Tomas Silva/ABr)

Desembargadores substituem prisão domiciliar por uso de tornozeleira

Na tarde desta quinta-feira (9), os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiram, por cinco votos a três, substituir a prisão domiciliar do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral por medidas cautelares.

Entre essas medidas, estão o uso de tornozeleira eletrônica, a apreensão do passaporte do ex-governador e seu comparecimento mensal à Justiça. As informações são de O Globo.

Na decisão, o relator do processo, desembargador Marcello Granado, votou contra o pedido da defesa de Cabral de soltar o ex-governador.

O magistrado alegou que a mudança da cadeia para a prisão domiciliar já é um benefício para o réu, visto que ele deixou o presídio da Polícia Militar em Niterói (RJ) em 19 de dezembro do ano passado após ficar seis anos preso. ( As informações são de O Globo.).

