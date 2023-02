Alimentos e bebidas ficaram mais caros; veja itens que mais subiram e o que ficou mais barato

Variação foi puxada, principalmente, pelo grupo Alimentação e Bebidas (Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil).

Inflação em janeiro foi de 0,53%. Alta foi puxada, principalmente, por Alimentação e Bebidas, que tem 41 itens entre os 50 itens que mais subiram

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE, subiu 0,53% em janeiro em todo o país, registrando o quarto mês seguido de alta. Porém, houve uma desaceleração em relação a dezembro, quando a inflação teve alta de 0,62%.

Essa variação foi puxada, principalmente, pelo grupo Alimentação e Bebidas, que tem 41 itens entre os 50 itens que mais subiram. Além disso, esse grupo contribuiu com 0,13 ponto percentual no índice. Em segundo lugar vem o Transporte, que contribui com 0,11 ponto percentual no indicador.

Veja a variação nos grupos pesquisados

Alimentação e bebidas: 0,59%

Habitação: 0,33%

Artigos de residência: 0,70%

Vestuário: -0,27%

Transportes: 0,55%

Saúde e cuidados pessoais: 0,16%

Despesas pessoais: 0,76%

Educação: 0,36%

Comunicação: 2,09%

Veja os 10 itens que mais subiram

Abobrinha: 44,05%

Cenoura: 17,55%

Morango: 16,46%

Tangerina: 15,51%

Batata-inglesa: 14,14%

Couve-flor: 13,83%

Peixe-filhote: 12,31%

Açaí (emulsão): 12,29%

TV por assinatura: 11,78%

Peixe-tainha: 11,25%

Veja os 10 itens que mais recuaram

Limão: -36,45%

Cebola: -22,68%

Transporte por aplicativo: -17,03%

Pepino: -5,88%

Perfume: -5,86%

Vinho: -5,62%

Pimentão: -4,14%

Banana-d’água: -3,7%

Maracujá: -3,05%

Fígado: -2,93%

12 meses

Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 5,77%, o que também representa uma desaceleração em relação ao avanço de 5,79% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro do ano passado, a variação havia sido de 0,54%. Dos 50 itens que mais subiram, 38 são alimentos e bebidas. (Com informações do O Liberal).

