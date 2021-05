O Sumiço de Jader -Cadê Jader?

(Foto: Reprodução)-l- “Por o Antagonista” – Jader Barbalho (MDB), suplente da CPI da Covid, ainda não deu as caras na comissão durante os depoimentos, iniciados ontem.

O senador é pai do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), que poderá entrar na mira das investigações do colegiado.

No Twitter, mais cedo, Jader elogiou o filho:

“Meus cumprimentos ao governador Helder e equipe por equilibrar as contas públicas e conseguir o melhor índice de investimento, entre todos os estados do país, no primeiro bimestre do ano, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional.”

Helder tentará a reeleição no ano que vem.

Fonte:Antagonista

