‘Golpe do PIX’: homem é investigado por estelionato, no sudoeste do Pará

Homem agia em comércios do município Brasil Novo, no sudoeste do Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal.

Estelionatário tenta enganar comerciantes em Brasil Novo com golpe do Pix

Empresário alegou que teve prejuízo de mil reais com a ação criminosa.

Um homem suspeito de aplicar o ‘golpe do falso PIX’ está sob investigação da Polícia Civil (PC). As apurações apontam que ele tentava enganar comerciantes do município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará.

Um dos empresários lesados alegou que teve um prejuízo de mil reais com a ação criminosa do suspeito. Os golpes foram aplicados na última semana, de acordo com as denúncias recebidas pela PC.

Segundo informações da corporação, o homem fingia realizar o pagamento das compras usando o aplicativo de celular, mas o pagamento não era completado e os empresários percebiam que o valor dos produtos e serviços não chegavam às contas dos comércios.

Em um dos estabelecimentos, o suspeito e outro homem que o acompanhava aparecem nas imagens captadas pelas câmeras de segurança.

O golpista, que deverá responder pelo crime de estelionato, já foi identificado, mas está foragido, como considerou a PC, que espera receber denúncias que ajudem a localizar o criminoso.

Informações que ajudem a encontrar o suspeito podem ser repassadas à polícia de forma anônima pelo disque denúncia, número 181. (Com informações g1 Pará — Belém).

