Justiça Federal acata pedidos do MPF e obriga Adepará a publicar dados detalhados sobre GTAs

Justiça Federal, em resposta a uma ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF), determinou que a Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) publique, em sua página eletrônica, dados detalhados sobre as Guias de Trânsito Animal (GTAs) emitidas pela agência. A decisão visa garantir a transparência das informações ambientais, em conformidade com a Constituição Federal e a Lei de Acesso à Informação.

Os dados que deverão ser publicados são: número da GTA, data de emissão, volume transportado, procedência (CPF/ CNPJ, nome, estabelecimento, município), destino (CPF/ CNPJ, nome, estabelecimento, município), idade, finalidade do transporte, unidade expedidora e observações. A agência deverá disponibilizar as informações em formato de lista, preferencialmente em planilha, além do documento na íntegra (extrato da GTA). A atualização dos dados deverá ser automática.

A ação civil pública faz parte do projeto Transparência das Informações Ambientais , conduzido pela Câmara Ambiental do MPF. O projeto tem como objetivo avaliar o cumprimento das obrigações legais de transparência ambiental por órgãos federais e estaduais em todo o país.

O MPF argumentou que a Adepará não atendeu a solicitações anteriores para tornar públicas as informações sobre as GTAs. A ausência desses dados, segundo o órgão, impede a sociedade de acompanhar e fiscalizar a gestão ambiental relacionada ao transporte de animais no Estado, comprometendo o direito à transparência administrativa.

