Suspeito de tentativa de homicídio morre após confronto com a polícia, no Trairão | PA

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na madrugada do último sábado (23) durante uma operação policial que buscava os envolvidos em uma tentativa de homicídio registrada na mesma noite.

Na madrugada do último sábado (23), por volta das 2h30, uma tentativa de homicídio foi registrada no município de Trairão. A polícia foi acionada e, ao chegar ao local, os policiais constataram o ocorrido e chamaram uma ambulância para socorrer a vítima, que não foi identificada. Apesar de ferida, a vítima conseguiu informar o nome de um dos suspeitos.

Durante as buscas, a guarnição localizou o suspeito em uma festa em um bar próximo à BR-163. Ele foi conduzido à delegacia junto com outro homem, ambos suspeitos de dar apoio a dois indivíduos que teriam fugido em uma motocicleta Pop preta. Antes de deixarem a cidade, os fugitivos dispararam contra o bar Forró da Beira, ferindo quatro pessoas.

Com o auxílio de informações de populares, os policiais localizaram os dois suspeitos, ambos naturais de Monte Alegre, em posse de duas armas de fogo. Na delegacia, eles confessaram que havia um terceiro envolvido escondido na casa de um dos detidos.

Ao chegar ao local indicado, o suspeito reagiu, disparando contra a guarnição, que revidou. O homem foi alvejado, socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Trairão, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Fonte: Giro Portal Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/11/2024/10:31:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...