Justiça Federal condena grupo a mais de 40 anos de prisão por fraude na venda de madeira no PA

Crime incluiu uma rede especializada em fraudes nos sistemas de controle florestal do Ibama e do estado.(Foto:Reprodução/G1)

Justiça Federal condena cinco pessoas por fraudes na venda madeira no Pará

A Justiça Federal condenou cinco pessoas por fraudes na comercialização de madeira no estado do Pará. A sentença foi assinada pelo juiz Rubens Rollo d’Oliveira, da 3ª Terceira Vara Federal. Somadas, as penas chegam a mais de 40 anos de prisão.

Os crimes foram descobertos durante a operação Ouro Verde, realizada em 2007. Um esquema que, de acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, incluiu uma rede especializada em fraudes nos sistemas de controle florestal do Ibama e do estado. Além dos cinco réus condenados, outros 22 acusados respondem à ação penal em separado.

Ainda é possível recorrer da condenação, desta vez junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª região, em Brasília.

Por G1 PA — Belém/09/08/2019 21h19

